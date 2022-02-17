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Зеленський розповів главі Євроради про провокативні обстріли окупантів

Четвер, 17 лютого 2022, 13:46

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелом розповів про сьогоднішні провокативні обстріли окупантів, зокрема Станиці Луганської.

Про це Зеленський повідомив у своєму офіційному акаунті в Twitter, пише "Європейська правда".

"З Маріуполя провів розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської", - написав Зеленський.

Він додав, що подякував Мішелю за його ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України негайно засудити обстріл окупантами Станиці Луганської. 

В ЄС заявили, що уважно стежать за ситуацією з обстрілами на Донбасі.

Окупанти у четвер обстріляли з артилерії Станицю Луганську, один зі снарядів поцілив у дитячий садочок.

За попередніми даними, двоє цивільних осіб отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. 

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