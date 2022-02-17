Зеленский рассказал главе Евросовета о провокативных обстрелах оккупантов

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем рассказал о сегодняшних провокативных обстрелах оккупантов, в частности Станицы Луганской.

Об этом Зеленский сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Из Мариуполя провел разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации с безопасностью и сегодняшних провокативных обстрелах, в частности Станицы Луганской", - написал Зеленский.

З Маріуполя провів розмову з @eucopresident Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської. Подякував за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України. 🇪🇺🤝🇺🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022

Он добавил, что поблагодарил Мишеля за его инициативу по проведению донорской конференции в поддержку Украины.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины немедленно осудить обстрел оккупантами Станицы Луганской.

В ЕС заявили, что внимательно следят за ситуацией с обстрелами в Донбассе.

Оккупанты в четверг обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую, один из снарядов попал в детский сад.

По предварительным данным, два гражданских лица получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – ​​половина населенного пункта осталась без электропитания.