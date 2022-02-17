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Лідери ЄС почали неформальну зустріч щодо України та РФ

Четвер, 17 лютого 2022, 13:56

У Борюсселі почалася неформальна зустріч Європейської ради - лідерів країн Євросоюзу - щодо напруги довкола України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив речник президента Євроради Баренд Лейтс. 

"Щойно почалася неформальна зустріч членів Євроради щодо останніх подій, пов’язаних з Росією та Україною", - написав він.

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За його словами, з міркувань конфіденційності зустріч проходить без електронних пристроїв. 

Нагадаємо, напередодні Європарламент провів дебати щодо України за участі лідерів інституцій ЄС, а лідери політичних груп виступили із заявою щодо поточної ситуації. 

Також Європарламент абсолютною більшістю голосів підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні пакет макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро.

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Єврокомісія Російська криза

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