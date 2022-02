Лидеры ЕС начали неформальную встречу по Украине и РФ

В Брюсселе началась неформальная встреча Европейского совета – лидеров стран Евросоюза – поcвященная напряжению вокруг Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил спикер президента Евросовета Баренд Лейтс.

"Только что началась неформальная встреча членов Евросовета относительно последних событий, связанных с Россией и Украиной", - написал он.

По его словам, из соображений конфиденциальности встреча проходит без электронных устройств.

The informal meeting of the Members of the European Council on a state of play of latest developments related to Russia-Ukraine has just started.



To ensure confidentiality, the discussion takes place without electronic devices. #EUCO pic.twitter.com/hdR28B5Z4x