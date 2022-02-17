У Франції назвали умову скасування вимоги про носіння масок

Французька влада розгляне послаблення правил щодо носіння масок лише в тому випадку, якщо в реанімаціях буде менше 1500 пацієнтів із коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, пише "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Хоча показники зараження у Франції швидко падають, багато лікарень, як і раніше, зазнають серйозного тиску — у середу в реанімаціях перебували 3100 пацієнтів.

"Якщо ми слідуватимемо цій динаміці, через 15 днів після 28 лютого, що приведе нас до середини березня, ми могли б почати серйозно розглядати питання про скасування носіння масок у приміщенні для дорослих і дітей", - сказав Веран.

Він додав, що можливі і послаблення правил COVID-перепусток, їх можуть залишити лише для місць дуже високого ризику зараження, таких як нічні клуби.

Французький уряд уже оголосив про календар послаблення заходів, який включає послаблення чинних правил носіння масок з 28 лютого.

З цієї дати маски більше не вимагатимуться в місцях, де вимагають пред'явити COVID-перепустку, наприклад, у барах, кафе, туристичних місцях, але вони будуть необхідні в громадському транспорті.

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