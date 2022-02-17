Во Франции назвали условие отмены требования о ношении масок

Французские власти рассмотрит ослабление правил ношения масок только в том случае, если в реанимациях будет меньше 1500 пациентов с коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Хотя показатели заражения во Франции быстро падают, многие больницы по-прежнему испытывают серьезное давление — в среду в реанимациях находились 3100 пациентов.

"Если мы будем следовать этой динамике, через 15 дней после 28 февраля, что приведет нас к середине марта, мы могли бы начать серьезно рассматривать вопрос об отмене ношения масок в помещении для взрослых и детей", - сказал Веран.

Он добавил, что возможные и ослабление правил COVID-пропусков, их могут оставить только для мест очень высокого риска заражения, таких как ночные клубы.

Французское правительство уже объявило о календаре ослабления мер, включающего ослабление действующих правил ношения масок с 28 февраля.

С этой даты маски не будут требоваться в местах, где требуют предъявить COVID-пропуск, например, в барах, кафе, туристических местах, но они будут необходимы в общественном транспорте.

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