Кількість депортацій з Німеччини скоротилася порівняно з минулим роком

Кількість депортацій з Німеччини у першому півріччі 2026 року зменшилася порівняно з першим півріччям минулого року.

Про це свідчать дані Федерального міністерства внутрішніх справ, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

Як свідчать дані, з початку січня до кінця червня 2026 року Німеччина депортувала 9663 людини. Водночас у першому півріччі 2025 року, за попередніми даними, було депортовано понад 11800 людей.

Останніми роками кількість депортацій зростає. За даними Міністерства внутрішніх справ, у 2025 році загалом було депортовано приблизно 22800 осіб – це більше, ніж понад 20 тисяч у попередньому році, близько 16400 у 2023 році та менш як 13 тисяч у 2022 році.

Нещодавно федеральний міністр внутрішніх справ Александр Добріндт заявив, що зміна міграційної політики буде здійснюватися "з контролем, цілеспрямованістю та чіткою позицією".

Нагадаємо, у червні стало відомо, що у консультації з "Талібаном" німецький уряд прискорює депортацію афганських злочинців на батьківщину.

28 липня Німеччина депортувала 31 громадянина Афганістану; серед депортованих була особа без судимостей – вперше з моменту повернення "Талібану" до влади в Кабулі.

Того ж дня у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле відбувся мітинг проти чергового депортаційного рейсу до Афганістану.