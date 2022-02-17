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Міноборони Британії показало можливі напрями вторгнення російської армії в Україну

інфографіка
Четвер, 17 лютого 2022, 17:58

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало карту, яка показує можливі маршрути російської армії, якщо вона вирішить вторгнутися в Україну.

Відповідна карта опублікована у Twitter міністерства, повідомляє "Європейська правда".

Британське міністерство підкреслює, що Росія зберігає значну військову присутність і може здійснити вторгнення без подальшого попередження. "Нижче показано можливі напрямки вторгнення президента Путіна. Він все ще може запобігти конфлікту і зберегти мир", - йдеться у повідомленні.

США та Велика Британія у четвер повторили свої попередження про високу ймовірність вторгнення Росії в Україну найближчими днями.

Президент США Джо Байден заявив, що існує дуже високий ризик вторгнення протягом кількох днів, а британський прем’єр Борис Джонсон відзначив, що ситуація на кордоні з Україною продовжує залишатися дуже похмурою після обстрілу дитячого садка на Луганщині.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

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Російська криза Велика Британія

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