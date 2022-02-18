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Польща закупить у США 250 танків "Абрамс"

П'ятниця, 18 лютого 2022, 09:49

Державний департамент США надав згоду на продаж Польщі 250 танків "Абрамс" найсучаснішої версії.

Про це, яки пише "Європейська правда", у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Держдепартамент схвалив продаж 250 танків "Абрамс" у найсучаснішій версії M1A2 SEPv3. Це надзвичайно важливе посилення нашої обороноздатності та один із найважливіших контрактів на озброєння в історії Польщі" - написав Блащак.

Про наміри закупити американські танки польський уряд повідомив у минулому році. Блащак заявляв, що перша партія танків має потрапити до Польщі вже у 2022 році.

Танки виготовляються концерном General Dynamics  у штаті Огайо.

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Польща

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