Польща закупить у США 250 танків "Абрамс"

Державний департамент США надав згоду на продаж Польщі 250 танків "Абрамс" найсучаснішої версії.

Про це, яки пише "Європейська правда", у Twitter повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Держдепартамент схвалив продаж 250 танків "Абрамс" у найсучаснішій версії M1A2 SEPv3. Це надзвичайно важливе посилення нашої обороноздатності та один із найважливіших контрактів на озброєння в історії Польщі" - написав Блащак.

Bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3. To niezwykle ważne wzmocnienie naszych zdolności obronnych i jeden z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski. pic.twitter.com/R1mL5Nxwkk — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 18, 2022

Про наміри закупити американські танки польський уряд повідомив у минулому році. Блащак заявляв, що перша партія танків має потрапити до Польщі вже у 2022 році.

Танки виготовляються концерном General Dynamics у штаті Огайо.