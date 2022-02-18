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Польша закупит у США 250 танков "Абрамс"

Пятница, 18 февраля 2022, 09:49

Государственный департамент США дал согласие на продажу Польше 250 танков "Абрамс" самой современной версии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент одобрил продажу 250 танков "Абрамс" в современной версии M1A2 SEPv3. Это чрезвычайно важное усиление нашей обороноспособности и один из важнейших контрактов на вооружение в истории Польши", - написал Блащак.

О намерениях закупить американские танки польское правительство сообщило в прошлом году. Блащак заявлял, что первая партия танков должна попасть в Польшу уже в 2022 году.

Танки производятся концерном General Dynamics в штате Огайо.

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