Польша закупит у США 250 танков "Абрамс"

Государственный департамент США дал согласие на продажу Польше 250 танков "Абрамс" самой современной версии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент одобрил продажу 250 танков "Абрамс" в современной версии M1A2 SEPv3. Это чрезвычайно важное усиление нашей обороноспособности и один из важнейших контрактов на вооружение в истории Польши", - написал Блащак.

Bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa Polski. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż 250 czołgów Abrams w najnowocześniejszej wersji M1A2 SEPv3. To niezwykle ważne wzmocnienie naszych zdolności obronnych i jeden z ważniejszych kontraktów zbrojeniowych w historii Polski. pic.twitter.com/R1mL5Nxwkk — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 18, 2022

О намерениях закупить американские танки польское правительство сообщило в прошлом году. Блащак заявлял, что первая партия танков должна попасть в Польшу уже в 2022 году.

Танки производятся концерном General Dynamics в штате Огайо.