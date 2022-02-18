Біля узбережжя Португалії горить вантажний корабель із люксовими авто, екіпаж евакуювали
П'ятниця, 18 лютого 2022, 10:33
В Атлантичному океані зазнає аварії корабель-автовоз "Felicity Ace", який перевозить кілька тисяч авто, в тому числі преміальних марок.
Про це пише CNN, повідомляє "Європейська правда".
Корабель вийшов з німецького Емдена 10 лютого і тримав курс на США. За 90 миль від португальських Азорських островів у трюмі почалася пожежа.
Екіпажу довелося залишити судно - всіх 22 людей підібрали грецький корабель, що проходив повз, і португальська берегова охорона.
Власники судна намагаються організувати буксирування, а пожежа триває. "Felicity Ace" продовжує дрейфувати в океані і за ним стежить корабель берегової охорони Португалії.
За даними ЗМІ, на борту близько 4000 дорогих преміальних автомобілів концерну Volkswagen, з яких близько 1100 - Porsche. Також корабель везе Audi, Lamborghini і Bugatti.
Нагадаємо, 18 лютого на поромі, що прямував з Греції до Італії, сталася пожежа, коли на борту було 288 людей.
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