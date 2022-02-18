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У побережья Португалии горит грузовой корабль с люксовыми авто, экипаж эвакуировали

Пятница, 18 февраля 2022, 10:33

В Атлантическом океане терпит крушение корабль-автовоз Felicity Ace, который перевозит несколько тысяч авто, в том числе премиальных марок.

Об этом пишет CNN, сообщает "Европейская правда".

Корабль вышел из германского Эмдена 10 февраля и держал курс на США. В 90 милях от португальских Азорских островов в трюме начался пожар.

 

Экипажу пришлось покинуть судно - всех 22 человек подобрали проходивший мимо греческий корабль и португальская береговая охрана.

Владельцы судна пытаются организовать буксировку, а пожар продолжается. Felicity Ace продолжает дрейфовать в океане и за ним следит корабль береговой охраны Португалии.

По данным СМИ, на борту около 4000 дорогих премиальных автомобилей концерна Volkswagen, из которых около 1100 – Porsche. Также корабль везет Audi, Lamborghini и Bugatti.

Напомним, 18 февраля на пароме, направлявшемся из Греции в Италию, произошел пожар, когда на борту было 288 человек.

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