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У Парижі через масштабний страйк не працюють більшість ліній метро

П'ятниця, 18 лютого 2022, 10:47

У п’ятницю масштабний страйк з вимогою підвищення зарплат паралізував більшу частину мережі паризького метро та міських потягів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Столична французька транспортна компанія RATP повідомила, що шість з восьми ліній метро було закрито, а інші лінії працюють лише частково.

Також сильно постраждали головні міські лінії RER з півночі на південь та зі сходу на захід.

Лише дві лінії, 1 і 14, які є самокерованими, без провідника на борту, не постраждали від страйків, повідомляє RATP на своєму веб-сайті.

"Ми закликаємо підприємства максимально використовувати можливості роботи з дому", – написав у Twitter міністр транспорту Жан-Батіст Джеббарі.

Працівники RATP стверджують, що страйк став наслідком недостатнього підвищення зарплат, запропонованого державною компанією.

RATP заявила, що готова підвищити зарплату на 2,7% у 2022 році, цей крок профспілки назвали цього місяця "провокацією".

Французька національна річна інфляція була на рівні 3,3% у січні.

Протягом останніх років система громадського транспорту Парижа, одна з найбільш завантажених у світі, кілька разів зазнавала хаосу.

Парижани пам’ятають перш за все місячні страйки восени 2019 року, коли працівники громадського транспорту та залізничники протестували проти планів пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Пізніше Макрон скасував реформу, посилаючись на зміну ситуації через пандемію COVID-19.

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Франція

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