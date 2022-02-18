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В Париже из-за масштабной забастовки не работает большинство линий метро

Пятница, 18 февраля 2022, 10:47

В пятницу масштабная забастовка с требованием повышения зарплат парализовала большую часть сети парижского метро и городских поездов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Столичная французская транспортная компания RATP сообщила, что шесть из восьми линий метро были закрыты, а остальные линии работают частично.

Также сильно пострадали главные городские линии RER с севера на юг и с востока на запад.

Лишь две линии, 1 и 14, самоуправляемые, без проводника на борту, не пострадали от забастовок, сообщает RATP на своем веб-сайте.

"Мы призываем предприятия максимально использовать возможности работы из дома", - написал в Twitter министр транспорта Жан-Батист Джеббари.

Сотрудники RATP утверждают, что забастовка стала следствием недостаточного повышения зарплат, предложенного государственной компанией.

RATP заявила, что готова повысить зарплату на 2,7% в 2022 году, этот шаг профсоюза назвали в этом месяце "провокацией".

Французская национальная годовая инфляция была на уровне 3,3% в январе.

В течение последних лет система общественного транспорта Парижа, одна из самых загруженных в мире, несколько раз подвергалась хаосу.

Парижане помнят, прежде всего, лунные забастовки осенью 2019 года, когда работники общественного транспорта и железнодорожники протестовали против планов пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Позже Макрон упразднил реформу, ссылаясь на изменение ситуации из-за пандемии COVID-19.

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Франция

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