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Молдова обурилася через непогоджений "консульський пункт" РФ у Придністров'ї

П'ятниця, 18 лютого 2022, 13:02

МЗС Молдови висловило обурення через посилення у Тирасполі "консульського пункту" Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Заступник глави МЗС РФ Андрей Руденко на цьому тижні, окрім Молдови, відвідав Тирасполь, де зустрівся з лідером невизнаної "республіки" Вадимом Красносельським.

"Тональність та акценти публічного виступу російського дипломата викликають глибоке розчарування. Слова заступника міністра суперечать офіційній позиції Російської Федерації щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої країни", — наголосили в МЗС Молдови.

У відомстві шкодують також, що Руденко обговорив із Красносельським роботу у Тирасполі пункту виїзного консульського обслуговування посольства Росії.

Красносельський, зокрема, заявив, що найближчим часом "консульський пункт" буде підсилено додатковими співробітниками.

"Цей пункт працює без згоди молдовської влади. Нагадуємо російській стороні про необхідність суворо дотримуватися Віденських угод про дипломатичні та консульські відносини", — наголосили у МЗС Молдови.

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Молдова

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