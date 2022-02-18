Молдова возмутилась из-за несогласованного "консульского пункта" РФ в Приднестровье

МИД Молдовы выразил возмущение из-за усиления в Тирасполе "консульского пункта" России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко на этой неделе, кроме Молдовы посетил Тирасполь, где встретился с лидером непризнанной "республики" Вадимом Красносельским.

"Тональность и акценты публичного выступления российского дипломата вызывают глубокое разочарование. Слова замминистра противоречат официальной позиции Российской Федерации по поддержке суверенитета и территориальной целостности нашей страны", - подчеркнули в МИД Молдовы.

В ведомстве сожалеют, что Руденко обсудил с Красносельским работу в Тирасполе пункта выездного консульского обслуживания посольства России.

Красносельский, в частности, заявил, что в ближайшее время "консульский пункт" будет усилен дополнительными сотрудниками.

"Этот пункт работает без согласия молдавских властей. Напоминаем российской стороне о необходимости строго соблюдать Венские соглашения о дипломатических и консульских отношениях", — подчеркнули в МИД Молдовы.