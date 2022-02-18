У Німеччині закликають конфіскувати елітну нерухомість Назарбаєва

Депутат парламенту федеральної німецької землі Баден-Вюртемберг від Соціал-демократичної партії Німеччини Йонас Вебер звернувся з листом до прем'єр-міністра цієї землі Вінфріда Кречмана із вимогою конфіскації елітної нерухомості сім'ї експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда"

"Закликаю вас і ваш земельний уряд вжити всіх можливих заходів - аж до конфіскації - щоб Баден-Вюртемберг не став притулком для автократів та їхнього майна. На мою думку, це, крім усього, і наш обов'язок перед демократичними силами у них на батьківщині", - написав Вебер.

Звернення Вебера погоджено з колегами по фракції СДПН, яка є опозиційною до земельного уряду у складі Зелених та християнських демократів.

Політик нагадав земельному уряду, що роки правління Назарбаєва ознаменувалися корупцією та авторитаризмом.

Як показало розслідування DW, зять і середня дочка Назарбаєва - Динара і Тимур Кулібаєви, - а також пов'язані з ними фірми вклали понад 100 мільйонів євро в елітну нерухомість у Баден-Бадені та на околицях цього курортного міста в землі Баден-Вюртемберг на півдні Німеччини.

Інвестиції здійснювалися протягом 10 років, переважно у період перебування Назарбаєва на посаді президента Казахстану.

На думку Вебер, питання про можливу конфіскацію нерухомості сім'ї Назарбаєва особливо актуальне щодо історичного замку-готелю Бюлергьое неподалік Баден-Бадена. Цей готель - пам'ятка національного значення. Свого часу він був улюбленим місцем відпочинку канцлера Німеччини Конрада Аденауера.

Земельне законодавство Баден-Вюртемберга передбачає можливість конфіскації пам'яток архітектури, якщо їм загрожує руйнація через бездіяльність власників. Господарі готелю Тимур та Динара Кулібаєва не вкладають гроші в модернізацію готелю, попри на те, що на його купівлю було витрачено понад 20 мільйонів євро. Знаковий для регіону туристичний об'єкт зачинено вже понад 10 років.

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