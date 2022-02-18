В Германии призывают конфисковать элитную недвижимость Назарбаева

Депутат парламента федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг от Социал-демократической партии Германии Йонас Вебер обратился с письмом к премьер-министру этой земли Винфриду Кречману с требованием конфискации элитной недвижимости семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда"

"Призываю вас и ваше земельное правительство принять все возможные меры - вплоть до конфискации - чтобы Баден-Вюртемберг не стал убежищем для автократов и их имущества. По-моему, это, кроме всего, и наша обязанность перед демократическими силами у них на родине", – написал Вебер.

Обращение Вебера согласовано с коллегами по фракции СДПГ, которая является оппозиционной земельному правительству в составе Зеленых и христианских демократов.

Политик напомнил земельному правительству, что годы правления Назарбаева ознаменовались коррупцией и авторитаризмом.

Как показало расследование DW, зять и средняя дочь Назарбаева – Динара и Тимур Кулибаевы, – а также связанные с ними фирмы вложили более 100 миллионов евро в элитную недвижимость в Баден-Бадене и в окрестностях этого курортного города в земле Баден-Вюртемберг на юге германии.

Инвестиции осуществлялись в течение 10 лет, в основном в период пребывания Назарбаева в должности президента Казахстана.

По мнению Вебера, вопрос о возможной конфискации недвижимости семьи Назарбаева особенно актуален по отношению к историческому замку-отелю Бюлергёе неподалеку от Баден-Бадена. Этот отель – достопримечательность национального значения. В свое время он был излюбленным местом отдыха канцлера Германии Конрада Аденауэра.

Земельное законодательство Баден-Вюртемберга предусматривает возможность конфискации памятников архитектуры, если им грозит разрушение из-за бездействия владельцев. Хозяева гостиницы Тимур и Динара Кулибаева не вкладывают деньги в модернизацию отеля, несмотря на то, что на его покупку было потрачено более 20 миллионов евро. Знаковый для региона туристический объект закрыт уже более десяти лет.

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