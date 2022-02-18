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Глава дипломатії ЄС виступив із заявою щодо обстрілів Станиці Луганської

П'ятниця, 18 лютого 2022, 13:51

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка у Станиці Луганській.

Про це йдеться в опублікованій на сайті зовнішньополітичної служби ЄС заяві Борреля, повідомляє "Європейська правда".

"Такий безладний обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських угод. Європейський Союз закликає до негайного припинення ескалації насильства, що триває, і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість", - зазначив Боррель.

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Він підкреслив, що Європейський Союз єдиний у своїй непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. 

"Європейський Союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату", - додав Боррель.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка на Донбасі проросійськими сепаратистами був "сфабрикованою операцією", спрямованою на дискредитацію українського уряду.

У місті Станиця Луганська внаслідок потрапляння снаряду, який пробив дірку в стіні дитсадка, постраждали троє людей.

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