Глава дипломатії ЄС виступив із заявою щодо обстрілів Станиці Луганської
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз рішуче засуджує повідомлення про обстріл дитячого садка у Станиці Луганській.
Про це йдеться в опублікованій на сайті зовнішньополітичної служби ЄС заяві Борреля, повідомляє "Європейська правда".
"Такий безладний обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських угод. Європейський Союз закликає до негайного припинення ескалації насильства, що триває, і висловлює вдячність Україні за її незмінну стриманість", - зазначив Боррель.
Він підкреслив, що Європейський Союз єдиний у своїй непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
"Європейський Союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає до її безперешкодного доступу на всю територію України відповідно до її мандату", - додав Боррель.
Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитячого садка на Донбасі проросійськими сепаратистами був "сфабрикованою операцією", спрямованою на дискредитацію українського уряду.
У місті Станиця Луганська внаслідок потрапляння снаряду, який пробив дірку в стіні дитсадка, постраждали троє людей.
Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди