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Глава дипломатии ЕС выступил с заявлением об обстреле Станицы Луганской

Пятница, 18 февраля 2022, 13:51

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз решительно осуждает сообщения об обстреле детского сада в Станице Луганской.

Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитической службы ЕС заявлении Борреля, сообщает "Европейская правда".

"Такой беспорядочный обстрел гражданской инфраструктуры абсолютно неприемлем и является явным нарушением режима прекращения огня и Минских соглашений. Европейский Союз призывает к немедленному прекращению продолжающегося эскалации насилия и выражает благодарность Украине за ее неизменную сдержанность", - отметил Боррель.

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Он подчеркнул, что Европейский Союз единственный в своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский Союз полностью поддерживает работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призывает ее беспрепятственный доступ на всю территорию Украины в соответствии с ее мандатом", - добавил Боррель.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстрел детского сада в Донбассе пророссийскими сепаратистами был "сфабрикованной операцией", направленной на дискредитацию украинского правительства.

В городе Станица Луганска в результате попадания снаряда, пробившего дыру в стене детсада, пострадали три человека.

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