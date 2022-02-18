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У США вважають, що їм вдалося здивувати Путіна захистом України

П'ятниця, 18 лютого 2022, 15:52

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Заходу вдалося здивувати президента РФ Владіміра Путіна своєю підтримкою України. 

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Блінкен сказав на Мюнхенській конференції з питань безпеки у п’ятницю.

Блінкен зазначив, що країни Заходу, які зіткнулися з російською загрозою,  зуміли об'єднатися у своїй солідарності довкола України. 

Блінкен запевнив Україну у підтримці в разі військової агресії РФ

"Я думаю, президент Путін був трохи здивованим цією солідарністю, цим шляхом, який об'єднав НАТО, Європейський Союз", - сказав Блінкен.

Він підкреслив, що держави об’єдналися як на індивідуальному рівні, так і на інституційному, і зауважив, що для протистояння РФ важливо зберігати цю солідарність.

"Допоки ми зберігатимемо цю солідарність, незалежно від того, який шлях обере президент Путін, ми будемо готові дати відповідь", - сказав глава дипломатії США.

Напередодні Блінкен у своєму виступі на Радбезі ООН заявив, що Росія готує вторгнення в Україну найближчими днями, і що немає жодних доказів того, що вона відводить будь-які війська.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала у Мюнхені відмовитися від терміну "українська криза" щодо нинішньої напруги між Росією з одного боку та Україною й Заходом з іншого.

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