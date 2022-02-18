У США вважають, що їм вдалося здивувати Путіна захистом України
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Заходу вдалося здивувати президента РФ Владіміра Путіна своєю підтримкою України.
Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Блінкен сказав на Мюнхенській конференції з питань безпеки у п’ятницю.
Блінкен зазначив, що країни Заходу, які зіткнулися з російською загрозою, зуміли об'єднатися у своїй солідарності довкола України.
"Я думаю, президент Путін був трохи здивованим цією солідарністю, цим шляхом, який об'єднав НАТО, Європейський Союз", - сказав Блінкен.
Він підкреслив, що держави об’єдналися як на індивідуальному рівні, так і на інституційному, і зауважив, що для протистояння РФ важливо зберігати цю солідарність.
"Допоки ми зберігатимемо цю солідарність, незалежно від того, який шлях обере президент Путін, ми будемо готові дати відповідь", - сказав глава дипломатії США.
Напередодні Блінкен у своєму виступі на Радбезі ООН заявив, що Росія готує вторгнення в Україну найближчими днями, і що немає жодних доказів того, що вона відводить будь-які війська.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала у Мюнхені відмовитися від терміну "українська криза" щодо нинішньої напруги між Росією з одного боку та Україною й Заходом з іншого.
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