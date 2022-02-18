В США считают, что им удалось удивить Путина защитой Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Западу удалось удивить президента РФ Владимира Путина поддержкой Украины.
Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Блинкен сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.
Блинкен отметил, что страны Запада, которые столкнулись с российской угрозой, сумели объединиться в своей солидарности вокруг Украины.
"Я думаю, президент Путин был несколько удивлен этой солидарностью, этим путем, который объединил НАТО, Европейский Союз", - сказал Блинкен.
Он подчеркнул, что государства объединились как на индивидуальном уровне, так и на институционном, и отметил, что для противостояния РФ важно сохранять эту солидарность.
"Пока мы будем сохранять эту солидарность, независимо от того, какой путь изберет президент Путин, мы будем готовы дать ответ", - сказал глава дипломатии США.
Накануне Блинкен в своем выступлении на Совбезе ООН заявил, что Россия готовит вторжение в Украину в ближайшие дни и что нет никаких доказательств того, что она отводит какие-либо войска.
Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала в Мюнхене отказаться от термина "украинский кризис" по поводу нынешнего напряжения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой.
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