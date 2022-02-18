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В США считают, что им удалось удивить Путина защитой Украины

Пятница, 18 февраля 2022, 15:52

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Западу удалось удивить президента РФ Владимира Путина поддержкой Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Блинкен сказал на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу.

Блинкен отметил, что страны Запада, которые столкнулись с российской угрозой, сумели объединиться в своей солидарности вокруг Украины.

Блинкен заверил Украину в поддержке в случае военной агрессии РФ

"Я думаю, президент Путин был несколько удивлен этой солидарностью, этим путем, который объединил НАТО, Европейский Союз", - сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что государства объединились как на индивидуальном уровне, так и на институционном, и отметил, что для противостояния РФ важно сохранять эту солидарность.

"Пока мы будем сохранять эту солидарность, независимо от того, какой путь изберет президент Путин, мы будем готовы дать ответ", - сказал глава дипломатии США.

Накануне Блинкен в своем выступлении на Совбезе ООН заявил, что Россия готовит вторжение в Украину в ближайшие дни и что нет никаких доказательств того, что она отводит какие-либо войска.

Министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала в Мюнхене отказаться от термина "украинский кризис" по поводу нынешнего напряжения между Россией с одной стороны и Украиной и Западом с другой.

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