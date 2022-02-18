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Суд Праги дозволив видати Україні росіянина-учасника окупації Криму 

П'ятниця, 18 лютого 2022, 16:44

Празький міський суд ухвалив рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, який активно брав участь в анексії Криму.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, пише "Європейська правда".

Як зазначив посол, сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення у Верховному суді. 

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Крім того, останнє слово у цій справі матиме Міністр юстиції Чехії.

Хоча сьогоднішнє рішення чеського суду ще не є остаточною крапкою, підкреслив Перебийніс, проте це важливий перший крок на шляху до притягнення Фрачетті до відповідальності за свої злочини.

Франчетті був затриманий минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців. 

В Україні Франчетті підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією. 

За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Сам Франчетті розповідав, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.

В МЗС повідомили, що українська сторона працює над тим, аби Франчетті передали для суду в Україні.

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Чехія Крим Росія

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