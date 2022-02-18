Суд Праги дозволив видати Україні росіянина-учасника окупації Криму
Празький міський суд ухвалив рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, який активно брав участь в анексії Криму.
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, пише "Європейська правда".
Як зазначив посол, сторона захисту заявила, що оскаржуватиме рішення у Верховному суді.
Крім того, останнє слово у цій справі матиме Міністр юстиції Чехії.
Хоча сьогоднішнє рішення чеського суду ще не є остаточною крапкою, підкреслив Перебийніс, проте це важливий перший крок на шляху до притягнення Фрачетті до відповідальності за свої злочини.
Франчетті був затриманий минулого року чеськими правоохоронними органами в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців.
В Україні Франчетті підозрюється в участі у незаконних діях, що призвели до окупації Криму Росією.
За кілька днів до початку російської операції з анексії півострова він очолював угруповання "Північний вітер", яке відповідало за охорону ліній електропередачі, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".
Сам Франчетті розповідав, що це угруповання взаємодіяло з командуванням Військово-морського флоту РФ.
В МЗС повідомили, що українська сторона працює над тим, аби Франчетті передали для суду в Україні.
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