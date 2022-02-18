Суд Праги разрешил выдать Украине россиянина-участника оккупации Крыма

Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине гражданина России Александра Франчетти, активно участвовавшего в аннексии Крыма.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, пишет "Европейская правда".

Как отметил посол, сторона защиты заявила, что будет оспаривать решение в Верховном суде.

Кроме того, последнее слово по этому делу будет за министром юстиции Чехии.

Хотя сегодняшнее решение чешского суда еще не является окончательной точкой, подчеркнул Перебийнис, однако это важный первый шаг на пути привлечения Фрачетти к ответственности.

Франчетти был задержан в прошлом году чешскими правоохранительными органами в аэропорту Праги по запросу украинских правоохранителей.

В Украине Франчетти подозревается в участии в незаконных действиях, приведших к оккупации Крыма Россией.

За несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он возглавлял группировку "Северный ветер", отвечавшую за охрану линий электропередачи, газопровода, а также обнаружение неких "экстремистских групп".

Сам Франчетти рассказывал, что эта группировка взаимодействовала с командованием Военно-морского флота РФ.

В МИД сообщили, что украинская сторона работает над тем, чтобы Франчетти была передана для суда в Украине.

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