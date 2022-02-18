Прем'єр Польщі: санкції проти Росії будуть сильнішими, ніж у 2014 році

Європейські країни готують санкції проти Росії, які будуть набагато жорсткішими, ніж ті, які були введені після анексії Криму в 2014 році.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Wiadomosci.

"Ми розробляємо пакет конкретних санкцій, які будуть набагато сильнішими, ніж ті, що були з 2014 року", - сказав Матеуш Моравецький на пресконференції в Брюсселі.

Коментуючи дії Російської Федерації, прем'єр-міністр заявив, що ми маємо справу з "величезним викликом".

‘Сьогодні ми отримуємо більше повідомлень про напад, який, ймовірно, відбудеться найближчими днями або найближчими тижнями’, - зазначив глава польського уряду.

Він наголосив, що "на дуже швидку деескалацію розраховувати не доводиться".

"На жаль, цього не буде, тому ми намагаємося якнайшвидше посилити нашу армію і наростити свої можливості на польсько-українському кордоні, в тому числі і готуємося до гірших сценаріїв: евакуація великої кількості громадян з України, їхній прийом і навіть лікування поранених", - додав він.

Європейський Союз готовий запровадити жорсткий пакет санкцій проти Росії, як тільки буде потрібно, заявив напередодні високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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