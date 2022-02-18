Премьер Польши: санкции против России будут сильнее, чем в 2014 году

Европейские страны готовят санкции против России, которые будут гораздо жестче, чем те, которые были введены после аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом заявил премьер-министр Польши в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Wiadomosci.

"Мы разрабатываем пакет конкретных санкций, которые будут гораздо сильнее тех, что были с 2014 года", - сказал Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Брюсселе.

Комментируя действия Российской Федерации, премьер-министр заявил, что мы имеем дело с "огромным вызовом".

"Сегодня мы получаем больше сообщений о нападении, которое, вероятно, произойдет в ближайшие дни или в ближайшие недели", - отметил глава польского правительства.

Он подчеркнул, что "на очень скорую деэскалацию рассчитывать не приходится".

"К сожалению, этого не будет, поэтому мы стараемся как можно быстрее усилить нашу армию и нарастить свои возможности на польско-украинской границе, в том числе и готовимся к худшим сценариям: эвакуация большого количества граждан из Украины, их прием и даже лечение раненых", - добавил он.

Европейский Союз готов ввести жесткий пакет санкций против России, как только потребуется, заявил накануне высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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