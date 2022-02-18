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Єрмак зустрівся з радником Байдена в Брюсселі

П'ятниця, 18 лютого 2022, 18:15

Глава офісу президента України Андрій Єрмак у п’ятницю провів переговори в Брюсселі з радником президента США із нацбезпеки Джейком Салліваном. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Єрмак розповів у своєму Twitter.

"Провели продуктивну зустріч із Джейком Салліваном у Брюсселі. Предметно обговорили ситуацію із безпекою навколо України та її деескалацію. Ми обмінялися думками щодо подальших шляхів політико-дипломатичного врегулювання. Домовилися про спільні кроки щодо зміцнення безпеки. Продовжуємо практичну співпрацю", - розповів Єрмак.

У п’ятницю в США повідомили, що РФ у порівнянні з 30 січня майже подвоїла число військ біля кордонів України.

18 лютого в ОРДЛО оголосили масову евакуацію населення на територію Росії, аргументуючи це тим, що Україна нібито готує наступальну операцію. 

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам про "український наступ".

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