Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Ермак встретился с советником Байдена в Брюсселе

Пятница, 18 февраля 2022, 18:15

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу провел переговоры в Брюсселе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Ермак рассказал в своем Twitter.

"Провели продуктивную встречу с Джейком Салливаном в Брюсселе. Предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и ее деэскалацию. Мы обменялись мнениями относительно дальнейших путей политико-дипломатического урегулирования. Договорились об общих шагах по укреплению безопасности. Продолжаем практическое сотрудничество", - рассказал Ермак.

В пятницу в США сообщили, что РФ по сравнению с 30 января почти удвоила число войск у границ Украины.

18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам об "украинском наступлении".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Российский кризис США Зеленский Россия

Статьи

Как работает пропаганда РФ, как она попадает на Запад и какова ее роль в нынешнем кризисе

"Как только в западных СМИ начались публикации о концентрации войск РФ у границ Украины, активизировалась и российская пропаганда" (укр.)
18 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда

Поражения и победы украинской границы: ключевые результаты 2021 года

Несмотря на проблемы, украинская граница становится более защищенной, но в то же время и более дружественной к путешественникам и торговле (укр.)
18 февраля 2022 — Павел Кравчук, Петр Креймер, для Европейской правды

Успех на 75%: как Украина и Польша решают транзитный конфликт, мешающий экспорту в ЕС

Жесткая позиция Киева дала результаты. Впрочем, в вопросе увеличения польских разрешений на транзитные перевозки достигнут только временный компромисс.
17 февраля 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда