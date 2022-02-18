Ермак встретился с советником Байдена в Брюсселе

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу провел переговоры в Брюсселе с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Ермак рассказал в своем Twitter.

"Провели продуктивную встречу с Джейком Салливаном в Брюсселе. Предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и ее деэскалацию. Мы обменялись мнениями относительно дальнейших путей политико-дипломатического урегулирования. Договорились об общих шагах по укреплению безопасности. Продолжаем практическое сотрудничество", - рассказал Ермак.

В пятницу в США сообщили, что РФ по сравнению с 30 января почти удвоила число войск у границ Украины.

18 февраля в ОРДЛО объявили массовую эвакуацию населения на территорию России, аргументируя это тем, что Украина якобы готовит наступательную операцию.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам об "украинском наступлении".