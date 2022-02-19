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Канцлер Німеччини: напад на Україну буде серйозною помилкою з високими втратами для Росії

Субота, 19 лютого 2022, 12:38

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що напад Росії на Україну буде серйозною помилкою Москви з високими політичними, економічними та геостратегічними втратами.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"Немає жодного виправдання зосередженню близько 100 000 російських солдатів на кордонах України. Росія зробила питання про можливе членство України в НАТО приводом для війни, але це парадокс, тому що на порядку денному немає рішення щодо цього", - сказав Шольц.

Канцлер додав, що Захід готовий вести переговори щодо вимог безпеки Росії, але без наївності.

"Ми чітко розрізнятимемо необґрунтовані вимоги та законні інтереси безпеки", — сказав він.

Шольц також визнав, що Захід та особисто він змушені доводити Путіну, що події на Донбасі не є подібними до того, що відбувалося на Балканах у 90-х.

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Мюнхенська конференція Російська криза Німеччина

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