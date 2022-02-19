Канцлер Германии: нападение на Украину будет серьезной ошибкой с высокими потерями для России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что нападение России на Украину будет "серьезной ошибкой" Москвы с высокими политическими, экономическими и геостратегическими издержками.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда".

"Нет никакого оправдания сосредоточению около 100 000 российских солдат на границах Украины. Россия сделала вопрос о возможном членстве Украины в НАТО поводом для войны, но это парадокс, потому что в повестке дня нет решения по этому поводу", - сказал Шольц.

Канцлер добавил, что Запад готов вести переговоры по поводу требований безопасности России, но "без наивности".

"Мы будем четко различать необоснованные требования и законные интересы безопасности", — сказал он.

Ранее в ЕС заявили, что готов ввести жесткий пакет санкций против России как только потребуется.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

Смотрите также: Сценарии агрессии РФ: реальность угрозы, варианты нападения, давление на Украину.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды