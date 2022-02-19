У Туреччині перекинувся туристичний автобус: 6 загиблих, понад 40 травмованих
Субота, 19 лютого 2022, 13:39
У Туреччині перекинувся туристичний автобус, внаслідок аварії загинули 6 людей, понад 40 пасажирів отримали травми.
Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, пише "Європейська правда".
Аварія сталася на 47-му кілометрі автомагістралі Конья-Аксарай. Автобус прямував з Ізміру до Каппадокії.
Через слизьку дорогу водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус вилетів з проїжджої частини та перекинувся.
На момент аварії в автобусі перебували 47 людей, в тому числі двоє водіїв. За останніми даними 6 людей загинули і 41 постраждали, один із них у важкому стані. Постраждалих госпіталізували.
Водіїв після аварії затримали. Наразі на місці ДТП працюють екстрені служби, медики та поліція.
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