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У Туреччині перекинувся туристичний автобус: 6 загиблих, понад 40 травмованих

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Субота, 19 лютого 2022, 13:39

У Туреччині перекинувся туристичний автобус, внаслідок аварії загинули 6 людей, понад 40 пасажирів отримали травми.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet, пише "Європейська правда".

Аварія сталася на 47-му кілометрі автомагістралі Конья-Аксарай. Автобус прямував з Ізміру до Каппадокії.

 

Через слизьку дорогу водій не впорався з керуванням, у результаті чого автобус вилетів з проїжджої частини та перекинувся.

На момент аварії в автобусі перебували 47 людей, в тому числі двоє водіїв. За останніми даними 6 людей загинули і 41 постраждали, один із них у важкому стані. Постраждалих госпіталізували.

Водіїв після аварії затримали. Наразі на місці ДТП працюють екстрені служби, медики та поліція.

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