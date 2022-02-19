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В Турции перевернулся туристический автобус: 6 погибших, более 40 травмированы

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Суббота, 19 февраля 2022, 13:39

В Турции перевернулся туристический автобус, в результате аварии погибли 6 человек, более 40 пассажиров получили травмы.

Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet, пишет "Европейская правда".

Авария произошла на 47-м километре автомагистрали Конья-Аксарай. Автобус направлялся из Измира в Каппадокию.

 

Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел из проезжей части и опрокинулся.

На момент аварии в автобусе находились 47 человек, в том числе двое водителей. По последним данным, 6 человек погибли и 41 пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Пострадавшие были госпитализированы.

Водителей после аварии задержали. В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы, медики и полиция.

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Турция инциденты

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