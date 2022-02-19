НАТО переводить персонал представництва в Україні до Львова і Брюсселя

Персонал представництва НАТО в Україні переводять із Києва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Суспільному повідомили в пресслужбі НАТО.

"НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя", – сказала Мусієнко.

Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати. В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у суботу в Мюнхені заявив, що Росія не проводить відведення своїх військ від кордонів України попри свої заяви.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

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