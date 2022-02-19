Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

НАТО переводить персонал представництва в Україні до Львова і Брюсселя

Субота, 19 лютого 2022, 16:12

Персонал представництва НАТО в Україні переводять із Києва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Суспільному повідомили в пресслужбі НАТО.

"НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя", – сказала Мусієнко.

Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати. В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у суботу в Мюнхені заявив, що Росія не проводить відведення своїх військ від кордонів України попри свої заяви.

Нагадаємо, 18 лютого Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін вже прийняв рішення напасти на Україну.

Дивіться також: Сценарії агресії РФ: реальність загрози, варіанти нападу, тиск на Україну. 

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза Україна-НАТО

Статті

Ми востаннє звертаємося до Будапештського меморандуму - промова Володимира Зеленського у Мюнхені

Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів.
19 лютого 2022 — Володимир Зеленський, президент України

Як працює пропаганда РФ, як вона потрапляє на Захід та яка її роль у нинішній кризі

"Як тільки у західних ЗМІ почалися публікації про концентрацію військ РФ біля кордону України, активізувалася і російська пропаганда".
18 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Поразки та перемоги українського кордону: ключові результати 2021 року

Попри проблеми, український кордон стає більш захищеним, але й водночас більш дружнім до мандрівників і торгівлі.
18 лютого 2022 — Павло Кравчук, Петро Креймер, для Європейської правди