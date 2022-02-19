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НАТО переводит персонал представительства в Украине во Львов и Брюссель

Суббота, 19 февраля 2022, 16:12

Персонал представительства НАТО в Украине переводят из Киева во Львов и Брюссель на фоне угрозы предполагаемого вторжения России в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Суспильному сообщила пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко.

"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", - сказала Мусиенко.

В то же время, она отметила, что офисы НАТО в Украине продолжают работать. В Альянсе также в очередной раз призывали Россию к деэскалации и избрать путь дипломатии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не проводит отведение своих войск от границ Украины, несмотря на свои заявления.

Напомним, 18 февраля Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение напасть на Украину.

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Российский кризис Украина-НАТО

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