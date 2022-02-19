Зеленський у Мюнхені про Будапештський меморандум: немає ні зброї, ні безпеки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала гарантій безпеки, які їй обіцяли за Будапештським меморандумом в обмін на відмову від ядерної зброї.

Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Європейська правда".

"За відмову від третього у світі ядерного потенціалу, Україна отримала гарантії безпеки. Тієї зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, що за площею більша ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне – немає мільйонів наших громадян", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що в України є право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру.

За його словами, з 2014 року Україна тричі намагалась скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму і тричі безуспішно.

"Сьогодні Україна зробить це вчетверте. Я, як президент, вперше. Але і Україна, і я - робимо це в останнє. Я ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Скликати їх доручено міністру закордонних справ. Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів", - сказав Зеленський.

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