Зеленский в Мюнхене о Будапештском меморандуме: нет ни оружия, ни безопасности

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила гарантий безопасности, которые ей обещали по Будапештскому меморандуму в обмен на отказ от ядерного оружия.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Европейская правда".

"За отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности. Того оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше, чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное – нет миллионов наших граждан", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что у Украины есть право потребовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира.

По его словам, с 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума и трижды безуспешно.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я, как президент, - впервые. Но и Украина, и я, делаем это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Созвать их поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению", - сказал Зеленский.

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