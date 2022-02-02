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Чому у Німеччині почала змінюватися суспільна думка щодо зброї для України

Аналітика коротко
Середа, 2 лютого 2022, 11:19

Німеччина, яка тривалий час була ключовим противником військової допомоги Україні, гальмуючи навіть постачання зброї іншими державами-членами НАТО - нині на порозі змін.

Про те, що ж відбувається у німецькому суспільстві та хто виявився союзником України - дивіться у відео "Європейської правди". Якщо ж вам більше до вподоби текстовий формат - запрошуємо до читання статті Христини Бондарєвої та Сергія Сидоренка Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

Є одночасно три причини того, що Берлін від 2014 року блокує постачання зброї до України.

Перша проблема полягає у тому, що Німеччина - глибоко травмована нація. 

Друга проблема - те, що в свідомості німців колишній СРСР - це передусім Росія, і передусім перед Москвою вони бачать свою провину.

Третя проблема, яка має своє ім’я. Це - Ангела Меркель.

Німецька "Мутті" любила дипломатію, вміла вести багатогодинні переговори і здобула у ЄС славу людини, здатної знайти компроміс у будь-якій ситуації (але так і не зрозуміла, що Путін - не європейський лідер, і з ним це не працює). До речі, радимо у вільний час подивитися відеоінтерв’ю Павла Клімкіна, де він про це детально розповідає.

Все це потрібно, щоби розуміти, у якій "непробивній" ситуації ми перебували донедавна зі своїми проханнями про зброю. 

Утім, реальність вже почала змінюватися. 

В України з’явилося дедалі більше підтримки серед журналістів німецьких ЗМІ. 

Різка зміна позицій ЗМІ почала впливати і на політиків.

Окремі підстави для позитивних очікувань дає те, що на фоні останніх подій з критикою уряду починають виступати також представники так званої "глибинної держави" - німецькі дипломати.

Один з них - глава Мюнхенської конференції з питань безпеки (який завершує роботу на цій посаді) Вольфганг Ішингер, що є одним з найавторитетніших фахівців у питанні безпеки у світі.

Чи дослухається уряд Олафа Шольца до критики та закликів змінити свою політику щодо України та Росії і коли це станеться, спрогнозувати важко. 

Однак зміни, які вже відбуваються - дають надію.

Більше - у матеріалі Христини Бондарєвої та Сергія Сидоренка Німецька зброя для Києва: як тиск ЗМІ змушує Берлін змінювати політику щодо України.

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