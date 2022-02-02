Почему в Германии начало меняться общественное мнение по поводу оружия для Украины

Германия, которая долгое время была ключевым противником военной помощи Украине, и которая останавливала даже поставки оружия другими государствами-членами НАТО - ныне на пороге перемен.

О том, что происходит в немецком обществе и кто оказался союзником Украины - смотрите в видео "Европейской правды". Если же вам больше нравится текстовый формат - приглашаем к чтению статьи Кристины Бондаревой и Сергея Сидоренко Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику по Украине.

Есть одновременно три причины того, почему Берлин с 2014 года блокирует поставки оружия в Украину.

Первая проблема состоит в том, что Германия – глубоко травмированная нация.

Вторая проблема – то, что в сознании немцев бывший СССР – это прежде всего Россия, и прежде всего перед Москвой они видят свою вину.

Третья проблема имеет свое имя. Это – Ангела Меркель.

Немецкая "Мутти" любила дипломатию, умела вести многочасовые переговоры и снискала в ЕС славу человека, способного обрести компромисс в любой ситуации (но так и не поняла, что Путин - не европейский лидер, и с ним это не работает). Кстати, советуем в свободное время посмотреть видеоинтервью Павла Климкина, где он подробно рассказывает об этом.

Все это нужно, чтобы понимать, в какой "непробиваемой" ситуации мы находились недавно со своими просьбами об оружии.

Впрочем, реальность уже изменилась.

У Украины появилось все больше поддержки среди журналистов немецких СМИ.

Резкое изменение позиций СМИ начало влиять и на политиков.

Отдельные основания для положительных ожиданий дают то, что на фоне последних событий с критикой правительства начинают выступать также представители так называемого "глубинного государства" - немецкие дипломаты.

Один из них – глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности (завершающий работу на этом посту) Вольфганг Ишингер, являющийся одним из самых авторитетных специалистов по вопросу безопасности в мире.

Прислушается ли правительство Олафа Шольца к критике и призывам изменить свою политику по отношению к Украине и России и когда это произойдет, спрогнозировать сложно.

Однако уже происходящие изменения дают надежду.

Больше – в материале Кристины Бондаревой и Сергея Сидоренко Немецкое оружие для Киева: как давление СМИ заставляет Берлин менять политику по отношению к Украине.