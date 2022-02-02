Президент Хорватії розкритикував Британію та виступив за угоду з Росією

Президент Хорватії Зоран Міланович виступив зі звинуваченнями на адресу Великої Британії через її роль у підтримці України та закликав до угоди з Росією, оскільки без неї, за його словами, не може бути стабільності в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Euractiv.

Міланович звинуватив Британію у підбурюванні та заявив, що підштовхування України до конфронтації з Росією є "безвідповідальним".

За його словами, без Росії не може бути стабільності в Європі чи ЄС. "Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - сказав він.

Міланович звинуватив Лондон у тому, що він "вводить Україну в оману", підбурює її і тримає в заручниках відносин між Британією, яка стала другорядною державою, і США.

На питання, чому він не зустрівся з міністром оборони Великої Британії, Беном Воллесом, який перебував у Загребі, президент Хорватії відповів журналістам, що не зустрічається з міністрами оборони.

"Я навіть не знаю, як це назвати. Я зустрічаюся, мабуть, з представниками закордонних справ, мабуть, Росії, Америки. Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Сполученого Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав. Велика Британія вийшла з ЄС, і це надає їй меншого значення", - сказав президент Хорватії.

Воллес у Загребі підписав з хорватським колегою угоду про стратегічне партнерство між їхніми відомствами та угоду, яка регулює зміцнення відносин у рамках НАТО. Прем'єр-міністр Андрій Пленкович також зустрівся із Воллесом.

Вони обмінялися думками щодо ситуації на українсько-російському кордоні та в Балканському регіоні з акцентом на Боснію та Герцеговину.

Нагадаємо, у вівторок 25 січня президент Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву Мілановича.

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