Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Президент Хорватії розкритикував Британію та виступив за угоду з Росією

Середа, 2 лютого 2022, 09:36

Президент Хорватії Зоран Міланович виступив зі звинуваченнями на адресу Великої Британії через її роль у підтримці України та закликав до угоди з Росією, оскільки без неї, за його словами, не може бути стабільності в Європі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Euractiv.

Міланович звинуватив Британію у підбурюванні та заявив, що підштовхування України до конфронтації з Росією є "безвідповідальним". 

Британія активує санкції, як тільки нога солдата РФ перетне український кордон

За його словами, без Росії не може бути стабільності в Європі чи ЄС. "Росія є фактором у цьому рівнянні, нам потрібна угода з Росією", - сказав він.

Міланович звинуватив Лондон у тому, що він "вводить Україну в оману", підбурює її і тримає в заручниках відносин між Британією, яка стала другорядною державою, і США.

На питання, чому він не зустрівся з міністром оборони Великої Британії, Беном Воллесом, який перебував у Загребі, президент Хорватії відповів журналістам, що не зустрічається з міністрами оборони.

"Я навіть не знаю, як це назвати. Я зустрічаюся, мабуть, з представниками закордонних справ, мабуть, Росії, Америки. Мені нема про що говорити з міністрами, особливо Сполученого Королівства. Я не зустрічаюся з міністрами оборони, окрім наддержав. Велика Британія вийшла з ЄС, і це надає їй меншого значення", - сказав президент Хорватії.

Прем'єр Британії у Києві: вторгнення в Україну стало б поразкою Путіна

Воллес у Загребі підписав з хорватським колегою угоду про стратегічне партнерство між їхніми відомствами та угоду, яка регулює зміцнення відносин у рамках НАТО. Прем'єр-міністр Андрій Пленкович також зустрівся із Воллесом. 

Вони обмінялися думками щодо ситуації на українсько-російському кордоні та в Балканському регіоні з акцентом на Боснію та Герцеговину.

Нагадаємо, у вівторок 25 січня президент  Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович вибачився перед українцями за скандальну заяву Мілановича.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Хорватія Велика Британія Росія

Статті

Енергетичний фронт: як міжнародні партнери можуть допомогти Україні

Якої допомоги потребує Україна, щоб уникнути загострення енергетичної кризи? Адже ця криза здатна суттєво послабити країну перед численними безпековими викликами.
2 лютого 2022 — Ольга Бєлькова, Оператор ГТС України

Шість пріоритетів руху України до НАТО: як Зеленський має змінити програму на 2022 рік

Ми визначили пріоритетні пропозиції, що потребують внесення до РНП Україна-НАТО, яку має затвердити президент...
2 лютого 2022 — Рада громадського нагляду за виконанням програм Україна-НАТО

Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою

Київ лібералізує умови торгівлі з країною, яка є четвертим за обсягом ринком збуту вітчизняних товарів. Проте український бізнес цьому зовсім не радий.
2 лютого 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда