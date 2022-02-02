Франція послабила ковідні обмеження, включаючи носіння масок на вулиці

Франція у середу почала знімати деякі коронавірусні обмеження, включаючи обов'язкове носіння масок на вулиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише France 24.

З середи у Франції знімають обмеження на місткість аудиторії для концертних залів, спортивних матчів та інших заходів. Дистанційна робота більше не є обов'язковою, хоча це, як і раніше, рекомендовано.

З цього моменту також буде дозволено їсти та пити на стадіонах, у кінотеатрах та у громадському транспорті.

Обмеження послаблюють незважаючи на те, що минулого місяця країна досягла рекордного рівня щоденних випадків захворювання. Це відбувається після того, як Англія та Данія також послабили свої обмеження.

Прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив у січні, що Франція "зможе зняти більшість обмежень, запроваджених для стримування епідемії, у лютому", завдяки новій вакцинній перепустці, яка замінила старіший ковідний паспорт.

Раніше перепустку могли отримати також ті, хто мав негативний тест на коронавірус, а тепер така можливість скасована.

Влада Франції розглядає загрозу варіанту "Омікрон" як обмежену і менш небезпечну, ніж попередні штами вірусу, хоча він більш заразний.

Як повідомлялося, у Грузії скасували COVID-паспорти через зміни у перебігу хвороби.

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