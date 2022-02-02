Франция ослабила ковидные ограничения, включая ношение масок на улице

Франция в среду начала снимать некоторые коронавирусные ограничения, включая обязательное ношение масок на улице.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет France 24.

Со среды во Франции снимают ограничения на количество аудитории для концертных залов, спортивных матчей и других мероприятий. Дистанционная работа больше не является обязательной, хотя это по-прежнему рекомендовано.

С этого момента будет позволено есть и пить на стадионах, в кинотеатрах и в общественном транспорте.

Ограничения ослабляют, несмотря на то, что в прошлом месяце страна достигла рекордного уровня ежедневных случаев заболевания. Это происходит после того, как Англия и Дания ослабили свои ограничения.

Премьер-министр Жан Кастекс заявил в январе, что Франция "сможет снять большинство ограничений, введенных для сдерживания эпидемии, в феврале", благодаря новому вакцинному пропуску, заменившему более старый ковидный паспорт.

Ранее пропуск могли получить также те, кто имел отрицательный тест на коронавирус, а теперь такая возможность отменена.

Власти Франции рассматривают угрозу варианта "Омикрон" как ограниченную и менее опасную, чем предыдущие штаммы вируса, хотя он более заразен.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды