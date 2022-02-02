Кремль назвав дипломатичні зусилля Джонсона щодо України "абсолютно безладними"

Кремль спробував принизити зусилля британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо врегулювання ситуації навколо України, назвавши їх "абсолютно безладними", а британську дипломатію - марнуванням часу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Кремль заявив у середу, що надасть подробиці, якщо і коли президент РФ Владімір Путін поговорить з Джонсоном телефоном, і Путін готовий поговорити з ким завгодно, включаючи "абсолютно спантеличених".

"Завжди є місце для дипломатії, але, щиро кажучи, ми не довіряємо британській дипломатії. Я думаю, що останніми роками британська дипломатія показала, що вона абсолютно марна в таких питаннях, на жаль. Я дуже не хочу нікого образити, особливо моїх добрих друзів, британських дипломатів, але насправді результатами похвалитися нема чим", - сказав заступник постпреду Росії в ООН Дмитро Полянський.

Посол Росії в Лондоні Андрій Келін заявив, що розмова Джонсона та Путіна планується у середу.

"Я сподіваюся, що він відбудеться, тому що нам треба дуже поговорити… але про що? Справді, слід розуміти, що якщо Великобританія говоритиме з тих позицій, на які вона дивиться зараз — солідарність, залякування, спекуляції про наслідки — така розмова, я сказав би, буде недовгою", - зазначив посол.

Нагадаємо, 1 лютого Джонсон перебував з візитом у Києві і заявив, що Лондон і інші країни активують санкції і інші заходи проти РФ у ту ж мить, як нога російського солдата наважиться перетнути український кордон.

Він також сказав, що потенційне вторгнення Росії в Україну стало б поразкою російського президента Владіміра Путіна.

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