Кремль назвал дипломатические усилия Джонсона по отношению к Украине "абсолютно беспорядочными"

Кремль попытался принизить усилия британского премьер-министра Бориса Джонсона по урегулированию ситуации вокруг Украины, назвав их "абсолютно беспорядочными", а британскую дипломатию - пустой тратой времени.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Кремль заявил в среду, что предоставит подробности, если и когда президент РФ Владимир Путин поговорит с Джонсоном по телефону, и Путин готов поговорить с кем угодно, включая "совершенно озадаченных".

"Всегда есть место для дипломатии, но, честно говоря, мы не доверяем британской дипломатии. Я думаю, что в последние годы британская дипломатия показала, что она совершенно бесполезна в таких вопросах, к сожалению. Я очень не хочу никого обидеть, особенно моих добрых друзей, британских дипломатов, но на самом деле результатами похвастаться нечем", - сказал заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что разговор Джонсона и Путина планируется в среду.

"Я надеюсь, что он состоится, потому что нам надо очень поговорить… но о чем? Действительно, следует понимать, что если Великобритания будет говорить с тех позиций, на которые она смотрит сейчас – солидарность, устрашение, спекуляции о последствиях – такой разговор, я сказал бы, будет недолгой", - отметил посол.

Напомним, 1 февраля Джонсон находился с визитом в Киеве и заявил, что Лондон и другие страны активируют санкции и другие меры против РФ в тот же миг, как нога российского солдата решится пересечь украинскую границу.

Он также сказал, что потенциальное вторжение России в Украину стало бы поражением российского президента Владимира Путина.

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