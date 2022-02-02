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Байден офіційно схвалив відправку додаткових сил США до Європи

Середа, 2 лютого 2022, 16:07

Президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

Про це повідомляє CNN з посиланням на американських чиновників, передає "Європейська правда".

За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Очікується, що Пентагон оголосить про те, що тисячі американських військових будуть розгорнуті в передових пунктах у Європі. Джерела повідомили, що розгортання включатиме приблизно 2000 американських військових до Польщі та ще кілька тисяч у південно-східних країнах НАТО, включаючи Румунію.

Сполучені Штати привели 8500 військовослужбовців у США у стан підвищеної готовності на випадок, якщо будуть залучені Сили реагування НАТО та швидко знадобляться військові США. За словами джерел, частина військ, які будуть розгорнуті незабаром, уже розміщені в Європі, тоді як інші прибудуть з тих, що знаходяться в США і вже перебувають у підвищеній бойовій готовності.

Війська діятимуть на двосторонній основі з приймаючими країнами, оскільки НАТО ще не задіяло багатонаціональні сили реагування.

Минулого тижня CNN повідомив, що США та кілька союзників вели переговори щодо розміщення ще тисячі військових у східноєвропейських країнах НАТО як демонстрації підтримки перед обличчям триваючої агресії Москви.

Як повідомлялося, міністр оборони Угорщини Тібор Бенко заявив, що вважає недоцільним і непотрібним розміщення на території країни додаткових сил НАТО.

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Байден

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