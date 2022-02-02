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Міністр оборони Угорщини вважає недоцільним розміщувати в країні додаткові сили НАТО

Середа, 2 лютого 2022, 12:17

Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко заявив, що вважає недоцільним і непотрібним розміщення на території країни додаткових сил НАТО.

Його слова наводить угорське HVG, пише "Європейська правда". 

Міністр зазначив, що рішення у конфлікті Росії та України потрібно шукати шляхом дипломатичних переговорів, і це в інтересах Угорщини, та застеріг від "риторики часів холодної війни". 

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Тібор Бенко зауважив, що Угорщина з 2017 року реалізувала серйозну програму зміцнення своїх збройних сил і армія є достатньо потужною, що визнають і в НАТО. Він висловив думку, що, з огляду на це, зараз немає потреби розміщувати на території Угорщини великий контингент НАТО на постійній основі. 

Міністр додав, що вбачає завданням угорської армії у поточній ситуації гарантувати мир і безпеку у регіоні та в самій країні, і "ніхто не має хотіти створити ситуацію, коли люди стурбовані демонстрацією сил". 

1 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Москви заявив, що вважає за можливе укладення договору між Росією та НАТО, який би забезпечив безпеку в регіоні. Втім, головною метою поїздки Орбана було газове питання.

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Перед візитом прем'єр провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Угорська опозиція раніше закликала Віктора Орбана скасувати зустріч, заявляючи, що у поточній ситуації вона є шкідливою і суперечить  національним інтересам Угорщини.

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