У Німеччині багато обмежень можуть скасувати у березні - міністр

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що багато обмежень у країні можуть бути скасовані наступного місяця.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

За словами Бушманна, це залежить від того, чи зменшиться кількість випадків захворювання знову з середини лютого. Він зазначив, що національний інститут контролю за захворюваннями, Інститут Роберта Коха (RKI), очікує, що це відбудеться.

Проте міністр попередив, що перспективи можуть змінитись, якщо з'являться нові варіанти коронавірусу.

У Німеччині запровадження обмежень під час пандемії зрештою було прерогативою кожної з 16 земель, хоча федеральний уряд регулярно зустрічається з прем'єр-міністрами для координації політики у сфері охорони здоров'я.

Канцлер Олаф Шольц має зустрітися із регіональними лідерами 16 лютого. На останній зустрічі 24 січня вони домовилися поки що дотримуватися курсу обмежень.

Деякі заклади, такі як нічні клуби, залишаються закритими, а ресторани, бари та інші заклади повинні перед входом перевіряти ковід-сертифікати.

Невакцинованим особам, як правило, забороняється входити до ресторанів, барів та багатьох магазинів.

Проте деякі землі вже почали пом'якшувати правила. Шлезвіг-Гольштейн на півночі країни з 9 лютого більше не пред'являтиме вимог до входу в магазини, а це означає, що люди можуть входити незалежно від їхнього статусу щеплення.

Сьогодні, згідно з урядовими даними, 74,1% населення Німеччини вважаються вакцинованими, а 53,3% отримали ревакцинацію.

Нагадаємо, 2 лютого у Німеччині зафіксували новий рекорд поширення випадків коронавірусу за добу - 208 498.

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