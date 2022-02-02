В Германии многие ограничения могут быть отменены в марте - министр

Министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что многие ограничения в стране могут быть отменены в следующем месяце.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

По словам Бушманна, это зависит от того, снизится ли количество случаев заболевания снова с середины февраля. Он отметил, что национальный институт по контролю за заболеваниями, Институт Роберта Коха (RKI), ожидает, что это произойдет.

Однако министр предупредил, что перспективы могут измениться, если появятся новые варианты коронавируса.

В Германии введение ограничений во время пандемии в конечном итоге было прерогативой каждой из 16 земель, хотя федеральное правительство регулярно встречается с премьер-министрами для координации политики в области общественного здравоохранения.

Канцлер Олаф Шольц должен встретиться с региональными лидерами 16 февраля. На последней встрече 24 января они договорились пока придерживаться курса ограничений.

Некоторые заведения, такие как ночные клубы, остаются закрытыми, в то время как рестораны, бары и другие заведения должны перед входом проверять ковид-сертификаты.

Невакцинированным лицам, как правило, запрещается входить в рестораны, бары и многие магазины.

Однако некоторые землиуже начали смягчать правила. Шлезвиг-Гольштейн на севере страны с 9 февраля больше не будет предъявлять требования ко входу в магазины, а это означает, что люди могут входить независимо от их прививочного статуса.

На сегодняшний день, согласно правительственным данным, 74,1% населения Германии считаются вакцинированными, а 53,3% получили ревакцинацию.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды