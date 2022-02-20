Боррель виступив за зміцнення військових потужностей ЄС через загрозу Росії

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що на тлі російської загрози Євросоюз повинен підготувати свої війська для адекватного реагування.

Таку думку він висловив на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Боррель сказав, що у зв’язку з теперішньої кризою йдеться про кортоко- і довгострокові перспективи.

У короткостроковій перспективі, за його словами, ЄС повинен збільшити допомогу Україні. У довгостроковій необхідно закласти основу для сильнішої політики безпеки та оборони блоку.

"На мою думку, ЄС має мати чітке розуміння викликів, з якими він зіткнеться…і підготувати структури, щоб протистояти цим викликам... Наші армії повинні бути більш сумісними, розподіляти зусилля, уникати дублювань, заповнювати прогалини та мати можливість мобілізувати війська, коли потрібно - самим, якщо потрібно", - сказав Боррель.

За його словами, жодна країна не зможе протистояти безпековим викликам наодинці - і це те, над чим зараз працює зовнішньополітична служба ЄС, укладаючи "Стратегічний компас".

Боррель зазначив, що при посиленні військових потужностей ЄС не йдеться про створення альтернативи НАТО, але "сильніша Європа зробить трансатлантичний союз сильнішим".

Напередодні Євросоюз відкинув заяви ватажків ОРДЛО про підготовку Україною збройного наступу на Донбасі.

Глава Європейської ради Шарль Мішель вважає, що демократичний вибір України сприймається у Кремлі як екзистенційна загроза через його потенційний ефект на весь регіон.

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