Боррель выступил за укрепление военных мощностей ЕС из-за угрозы России

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что на фоне российской угрозы Евросоюз должен подготовить свои войска для адекватного реагирования.

Такое мнение он высказал на Мюнхенской конференции безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Боррель сказал, что в связи с нынешним кризисом речь идет о кортоко- и долгосрочных перспективах.

В краткосрочной перспективе, по его словам, ЕС должен увеличить помощь Украине. В долгосрочной необходимо заложить основу для более сильной политики безопасности и обороны блока.

"По моему мнению, ЕС должен иметь четкое понимание вызовов, с которыми он столкнется... и подготовить структуры, чтобы противостоять этим вызовам... Наши армии должны быть более совместимыми, распределять усилия, избегать дублирования, восполнять пробелы и иметь возможность мобилизовать войска, когда нужно – самим, если нужно", – сказал Боррель.

По его словам, ни одна страна не сможет противостоять вызовам безопасности наедине - и это то, над чем сейчас работает внешнеполитическая служба ЕС, заключая "Стратегический компас".

Боррель отметил, что при усилении военных мощностей ЕС речь не идет о создании альтернативы НАТО, но "более сильная Европа сделает трансатлантический союз сильнее".

Накануне Евросоюз отверг заявления главарей ОРДЛО о подготовке Украиной вооруженного наступления на Донбассе.

Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что демократический выбор Украины воспринимается в Кремле как экзистенциальная угроза из-за его потенциального эффекта на весь регион.

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