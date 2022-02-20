ЄС не вірить заявам з ОРДЛО про можливий напад України
Євросоюз відкинув заяви ватажків ОРДЛО про підготовку Україною збройного наступу на Донбасі.
Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля від імені Євросоюзу в суботу, повідомляє "Європейська правда".
"ЄС не бачить підстав для звинувачень, які виходять із непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, щодо можливого нападу з боку України. ЄС закликає Росію до конструктивного діалогу, дипломатії, прояву стриманості та деескалації", - заявив верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки.
Він підкреслив, що ЄС вкрай стурбований можливостю використання інсценованих подій як приводу для можливої військової ескалації.
"У ЄС також спостерігається активізація зусиль щодо маніпулювання інформацією для підтримки таких цілей. У цьому контексті ми твердо висловлюємо нашу підтримку Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, спостерігачі якої відіграють ключову роль у зусиллях деескалації. Ця місія повинна мати можливість виконувати свій повний мандат без обмежень своєї діяльності та свободи пересування на благо та безпеку людей на сході України", - наголосив Боррель.
Він підкреслив, що ескалація нині посилюється збільшенням порушень режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення останніми днями. ЄС засуджує застосування важких озброєнь та обстріли житлових районів, які є явним порушенням Мінських угод та міжнародного гуманітарного права.
ЄС вітає стриману позицію України на тлі продовження провокацій та зусиль з дестабілізації.
ЄС підтримує пропозицію Спецпредставника ОБСЄ щодо скликання позачергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для розрядки існуючої напруженості та закликає всіх учасників ТКГ взяти участь ньому.
Боррель нагадав, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масштабні наслідки шляхом застосування обмежувальних заходів.
Нагадаємо, за даними джерел, ЄС запровадить проти Мінська нові санкції, якщо Білорусь візьме участь у нападі Росії на Україну.
Тим часом, президент Володимир Зеленський на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Україні необхідно дати перспективу вступу до ЄС та НАТО як відповідь на дії Росії.
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